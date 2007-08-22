Dernières actus
Publié le Vendredi 20 février 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Repterra, un jeu de stratégie avec des dinosaures
T-Rex regnat sed non gubernatDéveloppé par CHute Apps et édité par Microprose Software, Repeterra est un jeu de stratrégie en temps réel dans lequel vous allez devoir combattre avec et contre des dinosaures.
Prévu pour avril, sur PC, sur Steam, le jeu est actuellement en démo.
Vous allez créer votre base, la développer, en faire une ville, l'entourer de remparts et de défenses, créer vos unités de combat, certaines à dos de dinos, et tenter de vous défendre contre les invasions de dinosaures qui veulent vous chasser de leurs terres.
Vous pourrez au fil des missions débloquer des améliorations et même créer des avant-postes.
Votre élevage de dinos nécessitera des études, des croisements, des tentatives pas toujours couronnées de succès. Vous devrez les capturer, les dompter et les envoyer au combat.
Le jeu est à découvrir en vidéo :
