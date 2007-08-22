Dernières actus
Publié le Vendredi 20 février 2026 à 10:40:00 par Cedric Gasperini
Toy Story 5 s'offre une nouvelle bande-annonce
Vous allez pleurer ?Toy Story débarque le 17 juin 2026 au cinéma. Et c'est toujours Pixar qui nous livre ces nouvelles aventures de Buzz, Woody, Jessie et toute la bande.
Les scénaristes les confrontent cette fois-ci à une nouvelle gamme de jouets : les jouets électroniques. Et notamment Lilypad, une tablette connectée en forme de grenouille.
Le film est réalisé par Andrew Stanton et Kenna Harris. On retrouve, en version originale, Tom Hanks pour la voix de Woody, Tim Allen pour Buzz l’Eclair, Joan Cusack pour la cowgirl Jessie et Tony Halle pour la Fourchette.
Une nouvelle bande-annonce a été diffusée.
