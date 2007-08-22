Paranormasight: The Mermaid’s Curse, le nouveau visual novel d'horreur est sorti

Publié le Vendredi 20 février 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

 

Paranormasight: The Mermaid’s Curse, le nouveau visual novel d'horreur est sorti

La petite sirène

Paranormasight: The Mermaid’s Curse est la suite de Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo, sorti en 2023 et dont nous avions réalisé le test ici.

Cette suite vient de sortir sur Nintendo Switch, PC,  iOS et Android

Dans cette nouvelle aventure, les joueurs vont devoir enquêter sur une malédiction à Ise-Shima, au Japon, une région où existent des légendes à propos des sirènes.

Tout part de l'histoire de Yuza Minakuchi un pêcheur qui, lors d'une sortie en mer avec son ami Azami Kumoi, se retrouve face à un double de lui-même. A partir de là, des événéments étranges frappent l'île d'Ise...

Le jeu est signé Square Enix.

 

 
