Dernières actus
Collector's Cove : le jeu de jar...
Toy Story 5 s'offre une nouvelle...
Paranormasight: The Mermaid’s ...
Baladins, le nouveau RPG est sor...
Publié le Vendredi 20 février 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Hordes of Fate : A Hand of Fate Adventure en démo et en vidéo
Suivez la carteLa série à succès de jeux de cartes avec deckbuilding, Hand of Fate, va s'offrir un nouvel opus, baptisé Hordes of Fate : A Hand of Fate Adventure. Il sortira au deuxième trimestre 2026, sur PC, sur Steam.
Si vous voulez tester le jeu avant, bonne nouvelle, une démo est disponible.
Pour rappel, dans le jeu, vous allez tenter d'aider le donneur à récupérer son domaine. Zone par zone, carte par carte, vous allez devoir chasser les monstres, les combattre, les exterminer et sécuriser les lieux.
Une jeu d'action et d'aventure qui sera influencé par le deck de cartes que vous aurez créé, afin de booster votre personnage pour qu'il défonce un maximum d'ennemis. Vous augmenterez sa puissance, sa résistance, ses armes... et il deviendra, au fil des parties, de plus en plus puissant.
Plusieurs héros sont à débloquer, chacun avec ses particularités et son armement.
Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés
- Freestyle Football 2 : des codes pour la bêta PS5 et Xbox Series
- (TEST) MIO : Memories in Orbit (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1&2)
- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce
- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Rainbow Billy: The Book of Fears, un petit jeu d'aventure québécois
- The Caribou Trail, un jeu de survie durant la Première Guerre Mondiale
- Don't Nod dévoile du gameplay pour Aphelion
- Voidling Bound annoncé pour le 9 juin sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2
- Redécouvrez Awaysis, un Dungeon Brawler sympathique
- Esports Manager 2026 : le jeu de gestion esport en démo et vidéo
- Hordes of Fate : A Hand of Fate Adventure en démo et en vidéo
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD