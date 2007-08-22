Dernières actus
Publié le Vendredi 20 février 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
Rainbow Billy: The Book of Fears, un petit jeu d'aventure québécois
Les joyeux colonies de vacancesRainbow Billy: The Book of Fears est la suite de Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan, sorti en 2021. Ce nouveau jeu est attendu sur PC, sur Steam. Aucune date de sortie n'a été dévoilée.
Billy se retrouve dans un camp de vacances où d'étranges choses se passent. Les inquiétudes des campeurs prennent vie. Ce sont des Fearlings. Ils sont étranges, ont un comportement parfois inattendu, mais font désormais partie du décor.
Vous allez devoir explorer les lieux, rencontrer les gens, parler avec eux, comprendre ce qui a bien pu se passer pour que ces Fearlings prennent vie et tenter de rétablir l'ordre dans ce chaos.
Des mini-jeux sont également inclus. Un jeu d'aventure sans violence, aux graphismes mignons.
