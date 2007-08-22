Dernières actus
Publié le Vendredi 20 février 2026
Redécouvrez Awaysis, un Dungeon Brawler sympathique
Un renard, une grenouille, un oiseau ou un lézard... c'est une fable ?Dans Awaysis, vous allez découvrir un monde Fantasy délirant, et vous allez incarner un renard, une grenouille, un oiseau ou même un lézard, tous armés d'une gigantesque épée. Votre but est de grimper tout en haut d'une forteresse pour défaire le Seigneur des Ténèbres et rétablir l'équilibre du monde.
C'est simple, efficace et ça se joue en coop. Le jeu n'est pas un jeu compétitif : ici, les ennemis sont gérés par le jeu et vous devez faire équipe avec les autres joueurs pour gravir les niveaux jusqu'au sommet.
Il s'inspire des comédies slaptstick et se targue donc d'avoir un ton comique.
Le jeu est développé par 17-Bit. Il sortira prochainement sur PC, PS5 et Xbox Series. Sur Steam, une démo est disponible actuellement.
