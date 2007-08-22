Dernières actus
Publié le Mardi 10 février 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)
Toujours deux rouesMilestone, le studio italien spécialiste des jeux de courses de motos, revient avec un nouvel opus de sa série Ride, une série un peu hybride, qui va taper dans le tout-terrain comme dans les courses classiques sur asphalte.
Un melting pot qui devrait ravir les amateurs de grosses cylindrées, comme ceux des petites...
Et tout cas, voilà, ça fait vroum vroum, on a un casque, une combinaison moulante qui ressemble plus à un panneau d'affichage pub et le but est de niquer tout les adversaires. Au sens figuré, bien entendu, puisqu'il s'agit de franchir la ligne d'arrivée avant eux.
Nous avons donc eu le plaisir de tester Ride 6. Et voilà notre avis.
