Publié le Mardi 10 février 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Go! Go! Mister Chickums, un jeu de plateformes à l'ancienne
Me casse pas les oeufsDéveloppé par le studio indépendant Com8com1 Software, Go! Go! Mister Chickums est un jeu de plateformes à l'ancienne, faàon années 80/90.
Il est prévu pour avril prochain. Il sortira sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch.
Vous allez y diriger Mr Chickums, une bestiole à mi-chemin entre le poulet et le canard. Votre but est de récupérer tous les oeufs que vous a volé Plumeur, le méchant.
Durant 100 niveaux, vous allez éviter les pièges et ennemis et récupérer vos précieux oeufs. Vous pourrez même jouer à deux sur le même écran, en coop, l'autre joueur incarnant le meilleur ami de MrChickums, baptisé Fritz.
