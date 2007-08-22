Dernières actus
Publié le Mardi 10 février 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Truck Driver: The American Dream va sortir sur PC
Make Routiers Great AgainSorti en 2023 sur PS5 et Xbox Series, le jeu Truck Driver: The American Dream va sortir sur PC. Il est annoncé sur PC, via Steam, dans le courant de l'année.
Il s'agbit d'un jeu de simulation de conduite de camions. Un routier, version américaine, donc. Mais le jeu propose une vraie histoire, avec un vrai scénario.
On va y suivre l'histoire de Nathan, dans son périple pour devenir le meilleur chauffeur du continent américain. En effet, vous avez décidé de rouler sur les traces de votre père, un célèbre chauffeur respecté de tous, aujourd'hui décédé.
Le jeu est déjà passé entre nos mains sur consoles, et testé ici.
