Publié le Mardi 10 février 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Delverium : survie et exploration en coop
Un monde à découvrirDelverium est un jeu d'aventure dans lequel vous allez découvrir un nouveau monde. Un monde en péril, à cause d'anomalies qui menacent l'équilibre du monde.
Vous allez parcourir ce monde, récupérer des ressources, construire des abris, gérer votre ferme, planter des graines, vous occuper de vos animaux, fabriquer des objets, explorer des donjons, combattre des ennemis, découvrir des trésors... Une sorte de bac à sable que vous pourrez modeler à votre convenance.
Entre aventure et détente, lme jeu est jouable jusqu'à 4 en coop.
Il est développé par Sagestone Games et sortira au printemps 2026. Il est prévu sur PC, sur Steam. Une démo est disponible dès à présent, mais aussi un Playtest, auquel vous pouvez participer si vous le souhaitez. Il suffit d'en faire la demande.
