Publié le Lundi 9 février 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
World of Warcraft: Burning Crusade Classic est disponible en édition anniversaire
Un jour, World of Warcraft 2 ?World of Warcraft bouge encore. Blizzard vient de lancer l'édition anniversaire de son extension Burning Crusade Classic. Elle concerne les joueurs de niveau 60 ou plus.
Cette extension permet de se lancer à l'assaut de la Légion ardente.
Au menu :
- le monde de l'Outreterre : des terres dévastées où pullulent monstres et pièges.
- De nouvelles races jouables : Draeneï et Elfes de sang.
- Un niveau max poussé au niveau 70
- Des montures volantes, le métier joaillerie, trois raids
