Publié le Lundi 9 février 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Over The Top: WWI sort le 6 mars
La pelle du devoirOver The Top: WWI est un Third Person Shooter, ou jeu de shoot en vue extérieure si vous préférez, qui se déroule dans les tranchées de la Première Guerre Mondiale. Autant vous dire que ça va sentir la boue et le rat.
Développé par Flying Squirrel Entertainment, à qui l'on doit Battle Cry of Freedom et Mount & Blade: Warband - Napoleonic Wars, le jeu est annoncé pour le 6 mars prochain. Il sera disponible sur PC, sur Steam, au prix de 19,14 €. Actuellement, un Playtest est en cours, si le coeur vous en dit.
Vous allez incarner un soldat en première ligne. Toutes les armes que vous trouverez pourront vous servir, même les tanks.
Au menu, la possibilité de créer des barricades, des tranchées, de tout détruire à l'explosif, le terrain sera aussi déformable, plus de 50 armes seront proposées et vous pourrez jouer en solo ou en multi, dans des batailles regroupant jusqu'à 200 joueurs ou bots.
