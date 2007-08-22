Dernières actus
Over The Top: WWI sort le 6 mars
My Hero Academia : All's Justice...
Granblue Fantasy: Relink - Endle...
Top des ventes de jeux vidéo su...
Publié le Lundi 9 février 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
The Guild – Europa 1410 vous apprend à tuer un ennemi
Dague expressThe Guild - Europa 1410 est un 4X qui s'inspire du jeu Europa 1400: The Guild sorti en 2006. Il est développé par le studio Ashborne Games, à qui l'on doit notamment le jeu Last Train Home, que nous avions testé ici. Il est édité par THQ Nordic.
Dans le jeu, vous allez devoir développer et asseoir la domination d'une nouvelle dynastie. Au fil des ans, vous devrez étendre votre influence, que ce soit via les conquêtes, la politique ou le commerce. Pots-de-vin, vols, meurtres seront inévitables...
Et c'est justement le meurtre qui est au coeur de la nouvelle vidéo : parfois, tuer un opposant avant de parvenir à un accord ou un désaccord, permet de gagner du temps. Et de l'argent. Et des ressources.
Le jeu devrait sortir cette année. Il sera proposé sur PC, sur Steam.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- HumanitZ : le survival sort de l'accès anticipé le 6 février
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
- (TEST) Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo Switch 2)
Dernières Vidéos
- HumanitZ est sorti en version finale
- Dark Quest: Remastered est sorti
- World of Warcraft: Burning Crusade Classic est disponible en édition anniversaire
- Gothic 1 Remake s'offre un making of
- The Guild – Europa 1410 vous apprend à tuer un ennemi
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD