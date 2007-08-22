Dernières actus
Publié le Lundi 9 février 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
My Hero Academia : All's Justice est sorti
Allez, maintenant, on cogneBandai Namco Entertainment Europe a sorti MY HERO ACADEMIA: All's Justice sur PC via Steam, Xbox Series X|S et PS5. le jeu est désormais disponible en version Standard, Deluxe ou Ultimate. Les joueurs peuvent incarner des étudiants de l’U.A., des héros pros et des méchants (Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, All Might, Tomura Shigaraki, Himiko Toga et bien d’autres).
Il s'agit d'un jeu de combat en arène inspiré du manga MY HERO ACADEMIA. Situé dans l’arc narratif « Bataille finale », le jeu proposera un mode Histoire cinématique et des batailles en 3 contre 3 où s’affrontent les héros et les méchants les plus emblématiques de la série.
Mode histoire, mode mission en équipes (les joueurs explorent la ville et se mêlent aux étudiants de la classe 1-A pour participer à des entraînements, accomplir des missions, combattre...), mode Combat Flashback (revivre les moments phares de la saga) et mode Journal du Héros (chaque élève de la classe 1-A a sa propre histoire) vous attendent.
