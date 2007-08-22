Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Dernières actus

L'Edito du Dimanche

Steam : les soldes du week-end

Gog.com, les soldes du week-end

Konami annonce eFootball Kick-Of...

Monster Hunter Stories 3: Twiste...

 

Publié le Lundi 9 février 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Le vieux vit encore

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.

Voici le top :
  1. Counter-Strike 2
  2. Steam Deck
  3. YAPYAP
  4. HELLDIVERS 2
  5. Heartopia
  6. Cairn
  7. The Sims 4
  8. MENACE
  9. ARC Raiders
  10. No Rest for the Wicked
  11. Nioh 3
  12. Call of Duty: Black Ops 7
  13. Warframe
  14. Dead by Daylight
  15. Where Winds Meet
  16. Baldur's Gate 3
  17. War Thunder
  18. DRAGON QUEST VII Reimagined
  19. Rust
  20. Split Fiction

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026

- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier

- HumanitZ : le survival sort de l'accès anticipé le 6 février

- Quarantine Zone: The Last Check est sorti

- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français

- LEGO se met aux Pokémon

- (TEST) Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo Switch 2)

Dernières Vidéos

- HumanitZ est sorti en version finale

- Dark Quest: Remastered est sorti

- World of Warcraft: Burning Crusade Classic est disponible en édition anniversaire

- Gothic 1 Remake s'offre un making of

- Nioh 3 est sorti

- The Guild – Europa 1410 vous apprend à tuer un ennemi

- Over The Top: WWI sort le 6 mars

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

55361-top-ventes-jeux-video-pc-steam-classement