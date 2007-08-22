Dernières actus
Publié le Lundi 9 février 2026
HumanitZ est sorti en version finale
Survie en monde zombieHumanitZ est un jeu de survie en monde ouvert se présente en vue isométrique. Il est développé par Yodubzz Studios et est édité par Indie.io.
Après deux ans et demi d'accès anticipé le jeu vient de sortir en version final sur PC, via Steam. Proposé initialement à moins de 20 €, il est, pour une durée limitée, proposé à -40%.
Vous pouvez choisir de visiter les villes, trouver des ressources, ou créer un camp dans la nature, pêcher, chasser, cultiver... Vous pourrez aussi piloter des véhicules. Et la météo y sera dynamique, avec pluie, neige... et bien entendu, un cycle jour et nuit.
Le jeu est jouable en solo, en coop, en PvE ou PvP...
