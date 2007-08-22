Dernières actus
World of Warcraft: Burning Crusa...
Gothic 1 Remake s'offre un makin...
The Guild – Europa 1410 vous a...
Publié le Lundi 9 février 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Dark Quest: Remastered est sorti
Du neuf avec du vieuxInitialement sorti en 2013, le jeu Dark Quest s'offre une nouvelle jeunesse avec Dark Quest Remastered, dsormais disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Il sera proposé au prix de 4,99 € sur PC et 6,99 € sur consoles.
Si vous possédez le Dark Quest original, vous bénéficierez directement de la mise à jour.
Ce Remastered porte le jeu sur le moteur de Dark Quest 4.
Il s'agit d'un Dungeon Crawler mâtiné de RPG, façon jeu de plateau. Un peu à la Hero Quest.
Dans un monde Heroic Fantasy, vous allez explorer le donjon situé près du village de Darkwood pour défaire le sorcier maléfique et au passage, lui gauler ses richesses, tout en démontant bon nombre d'ennemis rencontrés sur votre chemin.
Le jeu se joue au tour par tour.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- HumanitZ : le survival sort de l'accès anticipé le 6 février
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
- (TEST) Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo Switch 2)
Dernières Vidéos
- HumanitZ est sorti en version finale
- Dark Quest: Remastered est sorti
- World of Warcraft: Burning Crusade Classic est disponible en édition anniversaire
- Gothic 1 Remake s'offre un making of
- The Guild – Europa 1410 vous apprend à tuer un ennemi
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD