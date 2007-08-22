- Dark Quest: Remastered est sorti

Publié le Lundi 9 février 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Du neuf avec du vieux

Initialement sorti en 2013, le jeu Dark Quest s'offre une nouvelle jeunesse avec Dark Quest Remastered, dsormais disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Il sera proposé au prix de 4,99 € sur PC et 6,99 € sur consoles.Si vous possédez le Dark Quest original, vous bénéficierez directement de la mise à jour.Ce Remastered porte le jeu sur le moteur de Dark Quest 4.Il s'agit d'un Dungeon Crawler mâtiné de RPG, façon jeu de plateau. Un peu à la Hero Quest.Dans un monde Heroic Fantasy, vous allez explorer le donjon situé près du village de Darkwood pour défaire le sorcier maléfique et au passage, lui gauler ses richesses, tout en démontant bon nombre d'ennemis rencontrés sur votre chemin.Le jeu se joue au tour par tour.