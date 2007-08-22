Dernières actus
Publié le Lundi 9 février 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Nioh 3 est sorti
NibahLes amateurs d'action-RPG ambiance samouraï seront ravis d'apprendre que le jeu Nioh 3 est désormais disponible. Il vient de sortir sur PC et PS5. Le jeu est édité par Koei Tecmo et développé par le célèbre studio de la Team Ninja.
Le jeu raconte l'histoire d'un jeune guerrier, Tokugawa Takechiyo, destiné à devenir le prochain Shogun, dans le Japond de l'époque Sengoku.
On y retrouve des combats contre les mystérieuses créatures, les Yokaï, des défis du Purgatoire, mais aussi l'exploration de nouvelles régions, dans ce jeu en monde ouvert.
Le jeu propose deux styles de combat, ninja et samouraï. Le premier sera inédit, en mettant l'accent sur la furtivité, et le second se rapprochera du style de gameplay des deux précédents opus.
Une démo gratuite est proposée pour tester le jeu avant de l'acheter, sur les deux plateformes.
