Publié le Mardi 13 janvier 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
LEGO se met aux Pokémon
Vendez vos organes !Le groupe LEGO et The Pokémon Company se sont associés pour lancer toute une nouvelle série de sets LEGO dédiés aux créatures nippones.
Les Pokémon débarquent dès le 27 février, avec trois premiers sets.
Pour débuter, Pikachu et la Pokéball. 2050 pièces à monter et une figurine qui peut s'exposer en plusieurs modes : combat, sortant de sa Poké Ball ouverte, ou assis, avec la Poké Ball fermée.
Ensuite, Florizarre, Dracaufeu et Tortank avec 6 838 pièces. Enorme.
Et enfin, Evoli, avec 587 pièces.
Prix de vente respectifs : un rein, deux bras et une cornée.
