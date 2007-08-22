Dernières actus
Publié le Mercredi 24 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Reanimal est en précommande sur Nintendo Switch 2
Petite horreur entre amisProchain jeu de Tarsier Studios, à qui l'on doit les jeux Little Nightmares I et II, Reanimal est un jeu d'horreur déjà annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series pour le 13 février 2026.
Annoncé également sur Nintendo Switch 2, il n'avait pas encore de date de sortie. Ce sera finalement... pour la même date. Le 13 février. Et il est désormais ouvert à la précommande. Une vidéo a été publiée pour l'occasion.
Edité par THQ Nordic, le jeu raconte l'histoire d'un frère et sa soeur, qui vont affronter les horreurs qui pullulent sur une île étrange, dans le but d'aller sauver leurs amis disparus.
Enfin, le jeu sera jouable en coop. Une démo est dispo sur PC, PS5 et Xbox Series dès à présent.
