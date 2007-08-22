Dernières actus
Cozy Caravan débarque en versio...
Heartopia : un nouveau jeu de si...
Avatar: Frontiers of Pandora –...
Layers of Fear: The Final Master...
Publié le Mardi 23 décembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Echoes of Mora : découvrez le jeu via une démo
L'eau, ça mouilleDéveloppé par Selkies Interactive, Echoes of Mora est un jeu prévu sur PC, via Steam, en version classique ou en VR. Il a d'ailleurs été principalement pensé pour être joué en VR. Le jeu sortira en mars 2026.
Echoes of Mora vous entraîne dans une cité submergée, à la recherche de votre frère disparu.
Une aventure narrative, en vue subjective, qui vous demandera de résoudre des énigmes, de fouiller les lieux, de chercher à comprendre ce qui a bien pu se passer.
Votre but sera aussi de changer le passé pour éviter l'inondation de la ville.
Une démo est disponible gratuitement.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- The Mound: Omen of Cthulhu, un jeu d'horreur en coop
- Corsair lance ses soldes de Noël
- A.I.L.A : un jeu d'horreur et d'IA
- Pragmata : démo, bande-annonce et Nintendo Switch 2
Dernières Vidéos
- Echoes of Mora : découvrez le jeu via une démo
- Cozy Caravan débarque en version finale
- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie
- Avatar: Frontiers of Pandora – D'entre les cendres est sorti
- Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition est sorti sur Nintendo Switch 2
- Will: Follow the Light s'offre un Playtest
- The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon s'offre deux démos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD