Publié le Lundi 22 décembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition est sorti sur Nintendo Switch 2
Psy de NoëlDéveloppé par Bloober Team, sorti en 2016 sur PC... Layers of Fear vient de sortir dans une édition spéciale, baptisée The Final Masterpiece Edition sur Nintendo Switch 2.
Cette édition a été retravaillée, améliorée et portée sur Unreal Engine 5. Elle contient tous les DLC sortis à ce jour, ajoutant de nombreux chapitres au jeu.
Il est proposé à 39,99 €.
Pour info, Layers of Fear est un jeu défini comme "un jeu d'horreur psychédélilque" selon ses développeurs. Vous devez évoluer dans une bâtisse Victorienne qui ne cesse de changer, et l'explorer pour comprendre tout ce qui se passe autour de vous...
