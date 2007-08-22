Dernières actus
Concours : Gagnez Let's Sing 202...
Publié le Lundi 22 décembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Warhammer 40,000: Dark Heresy en alpha
L'alpha, c'est mâleDes nouvelles de Warhammer 40,000: Dark Heresy, un RPG tactique narratif développé par Owlcat Games. Vous allez y incarner un acolyte de l’Inquisition avec pour toile de fond la Noctis Aeterna et le mystère de l’Étoile Tyran.
En composant un groupe de compagnons, qu’il s’agisse de loyaux sujets impériaux, comme un garde du monde hostile de Catachan, ou d’infâmes xénos, dont un mercenaire Kroot à l’apparence d’oiseau, votre but sera la lutte contre l’hérésie et la corruption.
Warhammer 40,000: Dark Heresy sera disponible sur Windows PC (Steam, GOG, Epic Games Store) et sur consoles (PlayStation 5, Xbox Series X|).
Une version alpha est disponible. Elle est accessible à ceux qui ont précommandé le jeu. Des infos sur Steam ou sur le site officiel.
Une nouvelle bande-annonce a également été mise en ligne.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par versaciboosts02
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
Articles préférés
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- The Mound: Omen of Cthulhu, un jeu d'horreur en coop
- Corsair lance ses soldes de Noël
- A.I.L.A : un jeu d'horreur et d'IA
Dernières Vidéos
- Echoes of Mora : découvrez le jeu via une démo
- Cozy Caravan débarque en version finale
- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie
- Avatar: Frontiers of Pandora – D'entre les cendres est sorti
- Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition est sorti sur Nintendo Switch 2
- Will: Follow the Light s'offre un Playtest
- The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon s'offre deux démos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD