Publié le Mardi 17 février 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Cupiclaw, un jeu de machines à pince
Maurice en est une, de pinceMaurice a perdu sa bague de fiançailles... autant dire qu'il est mal barré et que son avenir amoureux est mal engagé... Heureusement, dans une salle d'arcade, une belle bague est à gagner, dans la dernière machine, du dernier étage.
Maurice va utiliser ses derniers deniers pour tenter de remporter des prix de plus en plus importants, gravir les étages et atteindre la bagiue...
Pour ça, il va jouer à des machines à pinces, les fameuses machine attrape-peluche des fêtes foraines. Au fil de ses gains, il pourra engranger des combos et avoir plus de chances d'obtenir des prix encore plus importants...
Entre roguelite et deckbuilder, Cupiclaw est un petit jeu développe par Typin et attendu le 5 mars prochain sur PC, sur Steam. Une démo est téléchargeable gratuitement.
