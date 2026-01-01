(PREVIEW) Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

PubliÃ© le Lundi 16 fÃ©vrier 2026 Ã 12:15:00 par Cedric Gasperini

PÃ¢ques : le jeu, en avant-premiÃ¨re

La chance que l'on a, à Gamalive, c'est d'avoir dans nos rangs une paire de mabouls de la série Monster Hunter. Avec la maboule en chef, Inès.Inès, elle nous explique qu'elle est extrêmement prise en ce moment et qu'elle n'a donc pas du tout le temps de jouer à quoi que ce soit et encore moins d'écrire un truc.Bref, faut pas la déranger.Et quand on lui répond que "bah, tant pis, c'était la preview de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection qu'on voulait te filer", elle trouve quand même le temps d'y passer plus de 50 heures et nous pond une preview qui est, très certainement, la plus complète et la plus intéressante que vous trouverez sur le net.Tous pays confondus.