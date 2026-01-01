DerniÃ¨res actus
Kingdom Come: Deliverance devien...
Reanimal, le nouveau jeu des crÃ...
Rune Factory: Guardians of Azuma...
Froggy Hates Snow, un jeu de sur...
PubliÃ© le Lundi 16 fÃ©vrier 2026 Ã 12:15:00 par Cedric Gasperini
(PREVIEW) Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
PÃ¢ques : le jeu, en avant-premiÃ¨reLa chance que l'on a, à Gamalive, c'est d'avoir dans nos rangs une paire de mabouls de la série Monster Hunter. Avec la maboule en chef, Inès.
Inès, elle nous explique qu'elle est extrêmement prise en ce moment et qu'elle n'a donc pas du tout le temps de jouer à quoi que ce soit et encore moins d'écrire un truc.
Bref, faut pas la déranger.
Et quand on lui répond que "bah, tant pis, c'était la preview de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection qu'on voulait te filer", elle trouve quand même le temps d'y passer plus de 50 heures et nous pond une preview qui est, très certainement, la plus complète et la plus intéressante que vous trouverez sur le net.
Tous pays confondus.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dÃ¨s aujourd'hui
- (TEST) Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo Switch 2)
- Freestyle Football 2 : des codes pour la bÃªta PS5 et Xbox Series
- Top casinos en ligne retrait instantanÃ© 2026 â€“ Encaissements rapides et sÃ©curisÃ©s
- (TEST) MIO : Memories in Orbit (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1&2)
DerniÃ¨res VidÃ©os
- Transformers, le film, fÃªte ses 40 ans
- Cupiclaw, un jeu de machines Ã pince
- Darkhaven, un nouveau Diablo ?
- Valors of man, un nouveau RPG pour le 19 mars
- Kingdom Come: Deliverance devient next-gen
- Reanimal, le nouveau jeu des crÃ©ateurs de Little Nightmares est sorti
- Rune Factory: Guardians of Azuma est sorti sur PS5 et Xbox Series
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD