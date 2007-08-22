Rev. NOiR, un nouveau JRPG sur PS5

Publié le Lundi 16 février 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Insupportable ?

Rev. Noir est un JRPG en développement chez Konami, qui sortira sur PS5 à une date encore indéterminée. Il vous emmène dans un monde entouré d'une lumière dévastatrice, qui tue tous ceux qu'elle touche.L'histoire s'articule autour d'un jeune garçon amnésique. Il va rencontrer une fille aux pouvoirs spéciaux... et ensemble, ils vont tenter de mettre fin à la malédiction liée à cette lumière.On n'en saura pas plus sur le jeu, si ce n'est une vidéo qui a été dévoiée. Bref, y'a des fleurs, de la magie, des combats contre des monstres, façon ARPG et des voix à la con, typiques des JRPG.On vous laisse découvrir ça :