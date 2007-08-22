Dernières actus
Publié le Lundi 16 février 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en février
Pas malComme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.
Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothèque dès le 17 février.
Voici la liste des jeux...
PlayStation Plus Extra et Premium :
- Marvel's Spider-Man 2 | PS5
- Test Drive Unlimited Solar Crown | PS5
- Neva | PS5, PS4
- Season: A Letter to the Future | PS5, PS4
- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | PS4
- Monster Hunter Stories | PS4
- Venba | PS5
- Echoes of the End: Enhanced Edition| PS5
- Rugby 25 | PS5, PS4
- Disney Pixar Wall-E| PS5, PS4
