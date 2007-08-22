PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en février

Dernières actus

Top des ventes de jeux vidéo su...

Analyse des bonus et récompense...

L'Edito du Dimanche

Steam : les soldes du week-end

Gog.com : les soldes de la St-Va...

 

Publié le Lundi 16 février 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

 

PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en février

Pas mal

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.

Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothèque dès le 17 février.

Voici la liste des jeux...

PlayStation Plus Extra et Premium :
  • Marvel's Spider-Man 2 | PS5
  • Test Drive Unlimited Solar Crown | PS5
  • Neva | PS5, PS4
  • Season: A Letter to the Future | PS5, PS4
  • Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | PS4
  • Monster Hunter Stories | PS4
  • Venba | PS5
  • Echoes of the End: Enhanced Edition| PS5
  • Rugby 25 | PS5, PS4
PlayStation Plus Premium – PS VR2 et classiques :
  • Disney Pixar Wall-E| PS5, PS4

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026

- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui

- (TEST) Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo Switch 2)

- Freestyle Football 2 : des codes pour la bêta PS5 et Xbox Series

- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés

- (TEST) MIO : Memories in Orbit (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1&2)

- L'Edito du Dimanche

Dernières Vidéos

- Transformers, le film, fête ses 40 ans

- Cupiclaw, un jeu de machines à pince

- Darkhaven, un nouveau Diablo ?

- Valors of man, un nouveau RPG pour le 19 mars

- Kingdom Come: Deliverance devient next-gen

- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti

- Rune Factory: Guardians of Azuma est sorti sur PS5 et Xbox Series

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

55419-playstation-plus-abonnement-essential-extra-premium-jeux-gratuits