Dino Crisis 1 et 2 jouables sur Steam

Publié le Lundi 16 février 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

27 ans après...

Dino Crisis est sorti en 1999 sur PlayStation et l'année d'après sur PC et Dreamcast. Le jeu signé Shinji Mikami, le créateur de la série Resident Evil.Sa suite, Dino Crisis 2, débarque en 2000 sur PlayStation et 2003 seulement sur PC.Dino Crisis, ce sont des jeux de survie dans lesquels des soldats d'élite doivent combattre... des dinosaures. Entre autres.Capcom vient de ressortir les jeux sur PC, via Steam. Pas de chichi, pas de mise à niveau, pas de remaster, juste les versions d'origine, jouables sur les PC modernes.Ils sont vendus 9,99 € par épisode, mais vous avez 50% de réduction jusqu'au 26 février. Ça peut valoir le coup, non ?Notez qu'un remake du premier opus est actuellement en cours, justement.