Publié le Lundi 16 février 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Fouette-moi mon amour

Nouvel épisode de la franchise, Castlevania: Belmont’s Curse vous emmène à Paris au XVe siècle. On va y suivre une chasseuse de vampires, armée du fameux fouet.La ville est attaquée par les vampires, il va donc falloir faire le ménage...Le jeu est prévu pour cette année sur PS5, Xbox Series et PC. Il est signé Konami, développé en partenariat avec Evil Empire Studios et Motion Twin.Ce sera un jeu d'action-plateformes en 2D, à l'ancienne.Une bande-annonce a été dévoilée.