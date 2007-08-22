Dernières actus
Publié le Dimanche 15 février 2026 à 12:00:00
L'Edito du Dimanche
100% Pur (porc)La nouvelle génération… ces petits cons sont persuadés de tout savoir alors que, de toute évidence, nous avons donné naissance à une lignée d’abrutis congénitaux à peine capables de distinguer une chaussure gauche d’une chaussure droite et qui vont vous expliquer que le monde est trop cruel, qu’ils sont oppressés par la vie, juste parce qu’ils ont mal aux pieds… Et n’essayez pas de leur faire remarquer qu’en inversant leurs grolles, ils iraient mieux, ils vous accuseraient de les harceler et vous feraient du chantage au suicide. Et de toute manière, ça se porte comme ça maintenant, ils l’ont vu sur Tik Tok.
Bref, j’étais, comme souvent, en train de me répandre avec brio dans une diatribe de haute volée contre l’abrutissement général, racontant ô combien j’abhorre ce que le monde devient jour après jour, et à quel point il souille mon infinie pureté, quand ma gamine, excédée, a osé, l’inconsciente, me couper la parole et m’a lancé :
- « Bien justement, papa, je suis tombé la dernière fois sur un questionnaire pour tester ta pureté, tu veux le faire ? »
Je me tournais alors vers ma chère, tendre et aimante épouse, afin de la prendre à témoin de cette trahison, ce coup de poignard dans le dos, porté par ma chair, mon sang, ma fille, qui osait remettre en question ma luminescence spirituelle… mais si j’espérais un quelconque soutien, j’aurais dû me souvenir que tous les moyens sont bons pour endommager ma magnificence, tant elles sont jalouses de moi.
- « Bien justement, ta fille a un questionnaire pour tester ta pureté, alors fais-le, on verra bien si le p’tit ange de la famille n’a pas déchu ».
Double trahison ! Ô Rage ! Ô Désespoir ! Tu quoque uxor ! Que n’ai-je tant vécu que pour cette infamie ? Et ne me suis-je pété les couilles dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers ? (Oui, je sais citer mot pour mot Racine avec « La flûte enchantée », preuve de ma débordante culture).
Jamais ! Vous m’entendez ? Jamais, femelles suppôt de Satan ! Jamais je ne me prêterai à vos infâmantes et lugubres interrogatoires ! Ha ha ha ! Moi ? Répondre à un questionnaire sur la pureté ! Plutôt m’arracher les ongles des mains avec un cure-dents !
Bref. J’sais pas vous, mais chez moi, c’est pas moi qui décide. J’ai donc répondu à un questionnaire sur la pureté. Quitte à choquer la vision du père parfait que ma fille avait de moi. Ou qu’elle n’a jamais eu, en fait.
Je me suis donc retrouvé à répondre à des questions vachement intimes. Et vachement bizarres aussi.
- « Tu bois combien de verre par semaine ? »
- « Bof, à peine un »
- « Et en vrai ? »
Ou alors…
- « Tu as déjà vomi sur quelqu’un ? »
- « Mais non ! »
- « Et en vrai ? »
Ou encore…
- « Tu as déjà bu au point de te réveiller à côté de quelqu’un que tu ne connaissais pas ? »
- « Jamais ! »
- « Et en vrai ? »
Et au bout d’un moment, ça a dégénéré…
- « Tu as déjà fait de l’exhibitionnisme ? »
- « Jamais ! »
- « Et en vrai ? »
- « Les séances d’hélicobite, c’est pédagogique ! »
Vraiment dégénéré…
- « T’as déjà fait l’amour dans un lieu public ? »
- « Jamais ! »
- « Et en vrai ? »
- « Euh… un parking ? La plage ? Un champ ? Des toilettes publiques ? Une ruelle ? Un sauna ? Une cabine d’essayage ? Un ascenseur ? »
- « Mais papaaa ! »
- « La forêt ? Un train ? Un bureau ? Dans la mer ? Dans la neige ? Une chambre d’hôpital ? Une salle de classe ? Au cinéma ? Dans un photomaton ? Dans une cabine d’essayage ? Un spa ? Une église ? »
- « PAPAAAAA ! »
Vraiment, vraiment dégénéré…
- « Tu as déjà couché avec deux personnes de la même famille ? »
- « Jamais ! »
- « Et en vrai ? »
- « Rho, ça va ! Des jumelles, ça ne compte pas vraiment ! Ni une mère et sa fille ! »
- « PAPAAAAAAAAA ! »
Vraiment, vraiment, vraiment dégénéré….
- « Tu as déjà fait du sexe anal ? »
- « Ben ouais, avec ta mère, grave ! »
- « PAPAAAAAAAAAAAAAAA ! »
Et les questions plus sordides les unes que les autres s’enchaîner inlassablement. Et ma gamine de pâlir au rythme de mes réponses…
Bref. Au bout d’une trentaine de questions sur ma vie, mes mœurs, mes déviances… le résultat est tombé. Je suis d’une pureté légendaire. Si, si. Je suis pur. Enfin, je suis un pur. Bon d’accord, je suis impur. Un tout petit peu impur. A peine un chouïa…
Le programme m’a quand même comparé à l’Antéchrist et m’a conseillé de consulter.
Pas un psychologue. Pas un Psychiatre. Un exorciste.
Forcément, j’ai accusé le questionnaire d’avoir été mis au point par des culs-bénis et autres châtrés de la vie, un questionnaire destiné à dénoncer l’impureté de chacun quelles que soient les réponses dans le but de les endoctriner. J’ai mis au défi ma gamine et ma chère, tendre et aimante épouse de répondre elles aussi pour leur prouver à quel point le résultat n’a aucune valeur, ni scientifique ni morale.
Résultat, ma fille est d’une pureté immaculée et ma chère, tendre et aimante épouse n’est pas loin de l’être.
Et moi, pam, Antéchrist.
Alors que merde, si on regarde bien, j’ai une auréole au-dessus de la tête. J’sais pas ce que c’est que ce questionnaire à la con, mais y’a pas plus pur que moi. J’suis un exemple, merde à la fin.
C’est ma chère, tendre et aimante épouse qui aura eu le dernier mot :
« Mais si, t’inquiète, tout ça ce sont des bêtises. Bien entendu que tu es pur. T’es juste Pure Malt, en fait. »
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
