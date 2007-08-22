Dernières actus
Publié le Vendredi 13 février 2026 à 12:00:00
Hordes of Hunger est sorti en version finale
Elles ont faim, les hordesHordes of Hunger est sorti sur PC, via Steam, en accès anticipé, en mai 2025..Il est désormais disponible en version finale. Le jeu est proposé au prix de 14,79 €.
Développé par le studio indépendant Hyperstrange et édité par Kwalee, un éditeur indépendant anglais, Hordes of Hunger est un jeu d'action-survie, de type hack'n slash en 3D isométrique.
Il vous plonge dans des arènes, à combattre contre des hordes de monstres et tenter de survivre à leurs vagues incessantes. Vous pourrez récupérer des ressources, améliorer votre équipement et... repartir au combat. Chaque arme propose ses propres capacités, ses propres combos.
Chaque niveau sera de plus en plus difficile. A la manière d'un roguelite, si vous mourez... vous recommencerez à série. Mais en gardant vos évolutions.
