Dernières actus
MIO: Memories in Orbit s'offre u...
Reanimal en démo sur Nintendo S...
Quarantine Zone: The Last Check ...
Code Vein II : découvrez les no...
Publié le Mercredi 14 janvier 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Découvrez la nouvelle bande-annonce du film Les Légendaires
Des dessins qui se mettent à bougerLes Légendaires - Le film est réalisé par Guillaume Ivernel et est, bien entendu, adapté de la célèbre série de bande dessinées, de Patrick Sobral.
Les légendaires étaient les plus grands héros du monde. Des guerriers imbattables. Mais une malédiction les transforme en enfants de 10 ans. Danaël, Jadina, Gryf, Shimy et Razzia vont unir leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkhell et libérer leur planète de l’enfance éternelle…
Sortie prévue pour le 28 janvier. Au cinéma.
Une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premières infos
- Avatar: Frontiers of Pandora – D'entre les cendres est sorti
- (TEST) Farming Simulator: Signature Edition (Nintendo Switch 2)
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Gang of Dragon, le nouveau jeu du créateur de la série Yakuza
Dernières Vidéos
- Découvrez la nouvelle bande-annonce du film Les Légendaires
- MIO: Memories in Orbit s'offre une vidéo
- Reanimal en démo sur Nintendo Switch 2
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- Code Vein II : découvrez les nouveaux systèmes
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD