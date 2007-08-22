- Découvrez la nouvelle bande-annonce du film Les Légendaires

Publié le Mercredi 14 janvier 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Des dessins qui se mettent à bouger

Les Légendaires - Le film est réalisé par Guillaume Ivernel et est, bien entendu, adapté de la célèbre série de bande dessinées, de Patrick Sobral.Les légendaires étaient les plus grands héros du monde. Des guerriers imbattables. Mais une malédiction les transforme en enfants de 10 ans. Danaël, Jadina, Gryf, Shimy et Razzia vont unir leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkhell et libérer leur planète de l’enfance éternelle…Sortie prévue pour le 28 janvier. Au cinéma.Une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne.