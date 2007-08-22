- Code Vein II : découvrez les nouveaux systèmes

Publié le Mercredi 14 janvier 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Sortie imminente

Code Vein II s'illustre dans une nouvelle vidéo présentant les nouveaux systèmes de gameplay notammment le combat et la gestion du partenaire.Vous découvrirez également l'histoire du jeu : il vous plonge dans un monde post-apocalyptique où les revenants et les derniers survivants humains luttent pour leur survie. Une nouvelle menace, appelée Luna Rapcis, a plongé les revenants dans la folie et les a transformés en monstres violents et sanguinaires.Code Vein II vous met dans la peau d'un chasseur de revenants, guidé par Lou, une jeune fille mystérieuse dont la particularité est de pouvoir voyager dans le passé. Ce sera l'occasion de tenter d'améliorer votre présent, en modifiant les événements qui ont mené à cette extinction.Sortie prévue pour le 30 janvier janvier 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC sur Steam. Il s'agit de la suite de Code Vein, sorti en 2019. C'est un action-RPG signé Bandai Namco Studios.Une démo de l’outil de création de personnage sera disponible gratuitement le 23 janvier.