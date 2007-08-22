Dernières actus
The Drifter : le point'n click e...
Aniimo : deuxième bêta fermée...
Ebola Village arrive sur console...
Publié le Mercredi 14 janvier 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Code Vein II : découvrez les nouveaux systèmes
Sortie imminenteCode Vein II s'illustre dans une nouvelle vidéo présentant les nouveaux systèmes de gameplay notammment le combat et la gestion du partenaire.
Vous découvrirez également l'histoire du jeu : il vous plonge dans un monde post-apocalyptique où les revenants et les derniers survivants humains luttent pour leur survie. Une nouvelle menace, appelée Luna Rapcis, a plongé les revenants dans la folie et les a transformés en monstres violents et sanguinaires.
Code Vein II vous met dans la peau d'un chasseur de revenants, guidé par Lou, une jeune fille mystérieuse dont la particularité est de pouvoir voyager dans le passé. Ce sera l'occasion de tenter d'améliorer votre présent, en modifiant les événements qui ont mené à cette extinction.
Sortie prévue pour le 30 janvier janvier 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC sur Steam. Il s'agit de la suite de Code Vein, sorti en 2019. C'est un action-RPG signé Bandai Namco Studios.
Une démo de l’outil de création de personnage sera disponible gratuitement le 23 janvier.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premières infos
- Avatar: Frontiers of Pandora – D'entre les cendres est sorti
- (TEST) Farming Simulator: Signature Edition (Nintendo Switch 2)
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Gang of Dragon, le nouveau jeu du créateur de la série Yakuza
Dernières Vidéos
- Découvrez la nouvelle bande-annonce du film Les Légendaires
- MIO: Memories in Orbit s'offre une vidéo
- Reanimal en démo sur Nintendo Switch 2
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- Code Vein II : découvrez les nouveaux systèmes
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD