- Ebola Village arrive sur consoles

Publié le Lundi 12 janvier 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

 

T'as une sale gueule

FPS de survie et d'horreur, Ebola Village est sorti sur PC en mai de l'année dernière. Il arrive le 23 janvier sur consoles. Le jeu sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbos Series et Nintendo Switch.

Développé par Indie Games Studio et édité par Axyos Games, Ebola Village s'inspire des jeux de survie des années 90. Vous incarnez Maria, une jeune femme qui enquête sur d'étranges événements qui ont eu lieu en Russie. Le village où habite sa mère et son ex-mari ne donne en effet plus de nouvelles... quand elle s'y rend, elle se rend compte qu'un virus a transformé les habitants en morts-vivants...

Le jeu sera proposé au prix de 19,99 €.

Une vidéo a été publiée.

 

 
