Publié le Dimanche 11 janvier 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Apocalypse Now2026, l’année de l’Apocalypse.
Au bout d’un moment, il faut se rendre à l’évidence : ça va péter. Et on est arrivé à un stade où je me dis que le plus tôt sera le mieux. Oui, l’angoisse est insupportable et l’attente, interminable. Alors autant que ça pète rapidement. Un bon petit feu d’artifice pour finir tout ça et zou, on n’en parle plus. En plus, Stranger Things, c’est terminé, alors on peut tous crever tranquilles.
Enfin, je dis ça, je ne regardais même pas la série.
En tout cas, la planète est au bord de l’implosion. Que l’on regarde à droite ou à gauche sur la carte, entre le sanguinaire du pergélisol ou le fasciste du fast-food, ça va forcément nous tomber sur la gueule d’un instant à l’autre.
Alors à vous de choisir comment réagir. Vous pouvez céder à la panique et vous mettre à courir dans la rue, les mains sur les oreilles et en criant très fort. C’est moche, mais c’est Munch.
Ou vous pouvez choisir de vivre vos derniers instants à la cool, détendu du gland. Du genre à s’asseoir sur la terrasse avec une conserve de petit salé aux lentilles pour regarder le monde s’effondrer.
Et je ne suis pas sectaire. Si vous n’aimez pas le petit salé aux lentilles, ça peut être un cassoulet, une blanquette de veau ou n’importe quoi d’autre. Mais pas de pop-corn. On n’est pas au cinéma. On est dans la réalité. Alors un peu de sérieux, quand même. Et de bon goût.
Moi, en tout cas, je me prépare à la survie pour l’après-apocalypse. Ah ben oui, je vous rappelle que je suis le héros dans mon histoire, alors forcément, je vais survivre. Donc il faut que je sois prêt. J’ai réhaussé ma clôture et j’ai mis des pièges à ours dans mon jardin. En attendant de choper des assaillants, c’est au moins utile pour les chats.
J’ai aussi commencé à faire des réserves de choses essentielles à la survie. Des produits de première nécessité. Un peu de savon, du dentifrice parce qu’on peut être un survivant sans pour autant sentir mauvais de la bouche, quelques fringues chaudes, des cailloux pour mon lance-pierre et un arc et des flèches pour chasser. Et du PQ. Parce que c’est bien beau de s’essuyer les fesses avec des feuilles de marronnier, mais en hiver, les aiguilles de sapin, c’est pas top, alors un peu de confort quand même, merde à la fin. Et du whisky. Plein de whisky. Et en plu, ça tombe bien, y’a des promos en ce moment. Ma chère, tendre et aimante épouse s’est quand même interrogée sur l’intérêt d’avoir un mur entier de bouteilles de whisky pour la survie, mais comme je lui ai répondu, c’est moi l’expert. Je me suis tapé assez de bouquins, de jeux vidéo et films post-apocalyptiques pour savoir ce dont on aura besoin. Et j’ai même donné des cours là-dessus. Alors laisse-faire, Moumoune, je sais de quoi je parle.
Bon. Elle a moyennement apprécié que je l’appelle Moumoune.
C’est dingue, faut toujours qu’elle râle après tout ce que je fais. Je vous le dis sincèrement, hein, j’suis pas certain d’avoir envie de faire ma post-apocalypse avec elle si ça continue.
En plus, elle est nulle en lance-pierres.
Demain, j’irai faire aussi un stock de pâte à tartiner. Ah, non, ce n’est pas ce que vous croyez. Je n’aime pas ça. Mais c’est idéal pour attirer les rongeurs. Et en temps de post-apocalypse, on ne crache pas sur un sandwich au campagnol.
Allez, faites gaffe aux sangliers mutants.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
