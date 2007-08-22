Dernières actus
Publié le Vendredi 9 janvier 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Confidential Killings - Un jeu d'enquête, comme son nom l'indique
Ciné-crimeConfidential Killings - Un jeu d'enquête, est... devinez quoi... un jeu d'enquête. Il sortira sur PC, via Steam, le 12 janvier prochain. Une démo est d'ores et déjà disponible pour tester le jeu.
Développé par Brane et Lorenzo Boni, édité par Surfire Games, Confidential Killings - Un jeu d'enquête vous demande de résoudre les crimes qui frappent Hollywood.
Acteurs, scénaristes, producteurs sont assassinés un par un... Et réussir à trouver les coupables n'est pas simple dans un monde où mensonges, trahisons, coups tordus sont omniprésents...
Vous devrez étudier les scènes de crime, interroger les témoins, récouper les indices... et finalement, accuser le Colonel Moutarde, dans la bibliothèque, avec le chandelier.
