Corsair lance ses soldes de Noël

Publié le Jeudi 11 décembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Hop, sous le sapin

Casque VOID v2 WL 119,99 € 89,99 € 25% 30 € Boulanger Fnac Amazon Casque HS80 Wireless 149,99 € 99,99 € 33% 50 € Amazon Casque Virtuoso MAX Carbon 329,99 € 219,99 € 34% 110 € Boulanger Amazon Casque HS80 MAX 189,99 € 129,99 € 32% 60 € Boulanger Fnac Souris Nightsabre Wireless 169,99 € 89,99 € 47% 80 € Amazon Souris M75 RGB Wireless 129,99 € 79,99 € 38% 50 € Amazon Boulanger Fnac Clavier K70 CORE TKL 99,99 € 79,99 € 20% 20 € Amazon Fnac

Faites-vous plaisir avec un nouveau casque, une nouvelle souris, un nouveau clavier... sur Amazon, la Fnac ou Boulanger, selon les produits, Corsair se lance dans des soldes allant de 25% à 58% de réduction.Voilà un petit échantillon de leurs promotions Gaming :