Publié le Jeudi 11 décembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

 

Corsair lance ses soldes de Noël

Hop, sous le sapin

Faites-vous plaisir avec un nouveau casque, une nouvelle souris, un nouveau clavier... sur Amazon, la Fnac ou Boulanger, selon les produits, Corsair se lance dans des soldes allant de 25% à 58% de réduction.

Voilà un petit échantillon de leurs promotions Gaming : 

Type

Modèle

Prix d'origine

Prix soldé

Pourcentage

Valeur de la remise

Site(s)

  

 

Casque

VOID v2 WL

119,99 €

89,99 €

25%

30 €

Boulanger

  

Fnac

  

Amazon

  

Casque

HS80 Wireless

149,99 €

99,99 €

33%

50 €

Amazon

  

Casque

Virtuoso MAX Carbon

329,99 €

219,99 €

34%

110 €

Boulanger

  

Amazon

  

Casque

HS80 MAX

189,99 €

129,99 €

32%

60 €

Boulanger

  

Fnac

  

Souris

Nightsabre Wireless

169,99 €

89,99 €

47%

80 €

Amazon

  

Souris

M75 RGB Wireless

129,99 €

79,99 €

38%

50 €

Amazon

  

Boulanger

  

Fnac

  

Clavier

K70 CORE TKL

99,99 €

79,99 €

20%

20 €

Amazon

  

Fnac

  

 

 
image

 

 

 

 

