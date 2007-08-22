Dernières actus
Publié le Jeudi 11 décembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Corsair lance ses soldes de Noël
Hop, sous le sapinFaites-vous plaisir avec un nouveau casque, une nouvelle souris, un nouveau clavier... sur Amazon, la Fnac ou Boulanger, selon les produits, Corsair se lance dans des soldes allant de 25% à 58% de réduction.
Voilà un petit échantillon de leurs promotions Gaming :
|
Type
|
Modèle
|
Prix d'origine
|
Prix soldé
|
Pourcentage
|
Valeur de la remise
|
Site(s)
|
|
Casque
|
VOID v2 WL
|
119,99 €
|
89,99 €
|
25%
|
30 €
|
Casque
|
HS80 Wireless
|
149,99 €
|
99,99 €
|
33%
|
50 €
|
Casque
|
Virtuoso MAX Carbon
|
329,99 €
|
219,99 €
|
34%
|
110 €
|
Casque
|
HS80 MAX
|
189,99 €
|
129,99 €
|
32%
|
60 €
|
Souris
|
Nightsabre Wireless
|
169,99 €
|
89,99 €
|
47%
|
80 €
|
Souris
|
M75 RGB Wireless
|
129,99 €
|
79,99 €
|
38%
|
50 €
|
Clavier
|
K70 CORE TKL
|
99,99 €
|
79,99 €
|
20%
|
20 €
