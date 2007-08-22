Dernières actus
Publié le Mercredi 10 décembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
Verdant, un nouveau jeu d'aventure dans un monde post-apocalyptique
En tout cas, c'est beauVoilà typiquement le genre de jeu qui nous met l'eau à la bouche avec une seule vidéo. Verdant est un jeu d'aventure post-apocalyptique, qui se déroule dans un monde où la faune et la flore ont muté et transformé le monde, alors que nous étions dans les années 80.
Nous allons suivre Sprout, un jeune gars qui cherche tout simplement de l'eau et de la nourriture, dans l'espoir sur survivre dans ce monde étrange et légèrement hostile. Il est doté d'un pouvoir lié à la contamination qui le frappe : il peut prendre ou donner de la vie à la Nature.
Il va devoir jongler avec ça pour donner ce qu'il faut, récolter ce dont il a besoin, et poursuivre son voyage.
Le jeu est beau, l'ambiance a l'air folle, bref, on va suivre Verdant de près.
Le jeu sortira sur PC, sur Steam. Il est annoncé pour 2026.
