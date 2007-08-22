Skate Story : faites du skate dans l'outre-monde

Publié le Mercredi 10 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Développé par Sam Eng et édité par Devolver Digital, Skate Story est sorti sur PC, sur Steam , sur Xbox Series et sur PS5. Il est proposé à moins de 20 €. Une démo gratuite est disponible sur PC pour tester le jeu avant de l'acheter.

Vous êtes un démon fait de verre et de douleur et le Diable en personne vous a offert un skateboard avec une mission : aller jusqu'à la lune et la voler.C'est mignon.Ou pas.Parce que c'est le diable et que votre mission est forcément irréalisable.Vous allez donc sauter sur votre skateboard et enchaîner les ollies, les blackflips, les kickflips, les grinds... dans des décors complètement hallucinés et torturés. Au fil de votre exploration, vous allez croiser des âmes en peine et devrez leur venir en aide, pour les libérer. Vous devrez aussi affronter des démons.Plus le temps passera, plus vous gagnerez en force, en puissance, en assurance aussi, et pourrez vous lancer dans des figures plus impressionnantes. Mais ça ne veut pas dire que vous atteindrez votre but pour autant...