Dernières actus
Farming Simulator: Signature Edi...
Witchspire : le jeu de sorcière...
(TEST) Kirby Air Riders (Nintend...
Rune Factory: Guardians of Azuma...
Publié le Mercredi 10 décembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Bladesong : un jeu de forgeron
C'est en forgeant...Développé par le studio anglais indépendant Sun and Serpent Creations et édité par Mythwright, le jeu Bladesong vous propose de forger pour devenir forgeron parce que c'est bien connu, c'est en forgeant qu'on le devient.
Le jeu sort en accès anticipé le 22 janvier, sur PC, sur Steam.
Et c'est... juste un jeu de forge. Vous allez devoir remplir des missions, ou plutôt honorer des commandes, en forgeant des armes. Des épées, principalement (mais pas seulement). Choix des matériaux, température, coups de marteau, mais aussi choix du pommeau, de la garde, du revêtement de la poignée... sans oublier les runes à graver sur la lame...
Vous allez pouvoir créer de véritables oeuvres d'art.
Allez, après, on s'inscrit à l'émission "le meilleur forgeron".
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Monster Hunter Wilds, la nouvelle mise à jour
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection dévoile une nouvelle vidéo
- DeadCore Redux, un FPS plateformes futuriste
- R-Type Dimensions III annoncé
- Hell Let Loose: Vietnam, un FPS multi dans la jungle
- Symbiosis : un RPG qui vous met face à des hordes d'insectes
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)