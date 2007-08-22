Dernières actus
Publié le Mardi 9 décembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Rune Factory: Guardians of Azuma annoncé sur PS5 et Xbox Series
Reconstruire pour vaincreDéjà sorti sur PC et sur Nintendo Switch 1 & 2, le jeu Rune Factory: Guardians of Azuma vient d'être annoncé pour le 13 février 2026 sur PS5 et Xbox Series. Une nouvelle vidéo accompagne cette annonce.
Le jeu vous envoie du côté des terres d'Azuma. Ravagé par les effets de l'Effondrement Céleste et l'arrêt du pouvoir des pierres, la partie orientale du pays est dévasté. Des forces maléfiques ont affaibli le dieu de la nature, les montagnes se sont alors écroulées et les terres se sont flétries. Le peuple d'Azuma a alors cherché de l'aide. Un jeune héros est entré en contact avec un dragon qui a fait de lui un Danseur de la Terre.
Vous allez devoir reconstruire les villages, cultiver de quoi subvenir à vos besoins, créer de nouvelles armes...
L'ambiance de cette nouvelle contrée est l'art japonnais avec des variations saisonnières.
En plus de l'exploration, les combats et la restauration de village, il sera possible de créer des relations avec les villageois, pour les recruter dans votre quête ou les aider a développer le village.
