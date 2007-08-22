Dernières actus
Esports Manager 2026 : gérez un...
Golf 5 MAX, du golf retro pour 2...
My Tiny Garden propose une nouve...
Publié le Mardi 9 décembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Seina: a Tale Of Spirits, un jeu d'aventure inspiré de la culture japonaise
Mimi tout pleinIl y a du Ghibli, forcément, mais pas seulement, dans ce Seina: A Tale of Spirits. Et pourtant, le jeu est développé par
Argyro Brotsi et édité par Pofupofu Studios. Bon, ça n'est pas forcément représentatif niveau consonnance, mais sachez qu'il s'agit en fait d'un jeu... grec.
Vous allez suivre l'histoire de Mika, une jeune fille qui est à la recherche de son chat, Seina. Il a mystérieusement disparu. A travers un monde coloré, verdoyant et peuplé d'étranges créatures, Mika va tenter de retrouver son matou.
Vous croiserez aussi la route d'esprits des animaux, qui ne vous raconteront pas forcément tout ce qu'ils savent : parce que derrière cette disparition se cache un grand mystère.
Le jeu se veut poétique, avec des graphismes peints à la main. Un petit jeu d'aventure pour passer un bon moment.
Sortie prévue pour 2026.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Farming Simulator: Signature Edition est sorti sur Nintendo Switch 2
- Witchspire : le jeu de sorcière dévoile du gameplay
- Rune Factory: Guardians of Azuma annoncé sur PS5 et Xbox Series
- Seina: a Tale Of Spirits, un jeu d'aventure inspiré de la culture japonaise
- Esports Manager 2026 : gérez une équipe d'esport
- Golf 5 MAX, du golf retro pour 2026
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)