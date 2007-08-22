- Seina: a Tale Of Spirits, un jeu d'aventure inspiré de la culture japonaise

Publié le Mardi 9 décembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Mimi tout plein

Il y a du Ghibli, forcément, mais pas seulement, dans ce Seina: A Tale of Spirits. Et pourtant, le jeu est développé parArgyro Brotsi et édité par Pofupofu Studios. Bon, ça n'est pas forcément représentatif niveau consonnance, mais sachez qu'il s'agit en fait d'un jeu... grec.Vous allez suivre l'histoire de Mika, une jeune fille qui est à la recherche de son chat, Seina. Il a mystérieusement disparu. A travers un monde coloré, verdoyant et peuplé d'étranges créatures, Mika va tenter de retrouver son matou.Vous croiserez aussi la route d'esprits des animaux, qui ne vous raconteront pas forcément tout ce qu'ils savent : parce que derrière cette disparition se cache un grand mystère.Le jeu se veut poétique, avec des graphismes peints à la main. Un petit jeu d'aventure pour passer un bon moment.Sortie prévue pour 2026.