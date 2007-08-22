Dernières actus
Publié le Mercredi 11 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Invincible VS s'offre un nouveau personnage
Six clopes ?Invincible VS sera disponible le 30 avril 2026 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC. Et le jeu fait beaucoup parler de lui. Après avoir présenté le personnage de Dupli-Kate la semaine dernière, c'est Allen l'Alien qui est au coeur de la nouvelle vidéo.
On vous rappelle que le jeu est un jeu de combat jouable en 3 contre 3.
Il se déroule dans l'univers de la série animée Invicible, basée elle-même sur la série de Comics du même nom. La série est disponible sur la plateforme Amazon Prime Video. Elle raconte l'histoire d'un ado dont le père est le super-héros le plus puissant de la planète. Quand il se met à son tour à développer des pouvoirs, il commence son apprentissage auprès de son paternel.
Edité par Skybound Entertainment via son nouveau studio Quarter Up, Invincible VS permettra de retrouver les super-héros de la série, mais aussi quelques méchants : Mark Grayson (Invincible), Thula, Bulletproof, Atom Eve, Rex Splode, Omni-Man, Battle Beast, Cecil Stedman, Robot, Monster Girl, Anissa, Lucan, Powerplex, Dupli-Kate... sans oublier un tout premier personnage inédit, Ella Mental.
Un autre personnage a été dévoilé : Alle l'Alien.
