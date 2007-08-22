Dernières actus
Publié le Mardi 10 mars 2026 à 10:15:00
Prelude Dark Pain, un nouveau jeu tactique Dark Fantasy
Dessins animésDans le monde ravagé de Statera, Soren est un simple forgeron. Il va se retrouver à la tête d'un groupe combattant l'Ordre de la Croisade Cendrée.
A bord d'un train transportant une marchandise de première importance, les héros vont devoir traverser un monde sombre et violent, et affronter d'innombrables ennemis.
Ce monde Dark Fantasy, proposé en monde ouvert, vous proposera de choisir parmi quelques 20 héros, chacun ayant deux compétences, choisies parmi 25 différentes. Ils sont issus de 8 classes (support, assassin...)
Le jeu est développé par Quickfire Games et édité par Firesquid. Il sortira cette année, si tout va bien, sur PC, sur Steam.
