Publié le Lundi 9 mars 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Crystalfall, un action-RPG gratuit pour le 20 mars
Quête de richesseCrystalfall est un jeu de rôle et d'action développé par un studio suédois, CRG Studio, et qui est annoncé pour le 20 mars prochain, en accès anticipé, sur Steam. Pour info, une démo est déjà disponible pour y jeter un coup d'oeil. Petite particularité du titre, il sera gratuit.
Dans un monde rempli de monstres et de mutants, vous incarnez un prisonnier jeté dans des donjons insalubres. Vous allez vous en échapper et tetner de visiter des donjons générés aléatoirement.
Le but est de récupérer un max de butin, vous équiper, recommencer. Plus vous serez puissant, plus vous pourrez atteindre des zones où les butins seront encore plus riches...
Classique, en somme.
