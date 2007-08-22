Dernières actus
Publié le Lundi 9 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
The Bearer & The Last Flame : le nouveau soulslike est sorti
Un jeu Dark ?The Bearer & The Last Flame est désormais disponible sur PC et PS5. Il est proposé au format numérique sur les deux plateformes et en version physique sur PS5. Cette dernière est vendue en deux édition, standard ou collector, avec un guide et une boîte spéciale.
Pour rappel, le jeu est un soulslike indépendant, édité par Meridiem Games et développé par Dark Reaper Studio.
Il se déroule dans un monde Dark Fantasy, il vous met dans la peau du porteur de lumière, un chevalier luttant contre les ténèbres et ses hordes de démons et de revenants.
Plusieurs archétypes de héros sont disponibles. Et plus de 200 armes uniques vous attendent.
