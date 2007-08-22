The Bearer & The Last Flame : le nouveau soulslike est sorti

Dernières actus

Over The Top: WWI est sorti

Echoes of Aincrad, un nouveau je...

World of Tanks: HEAT dévoile un...

Top des ventes de jeux vidéo su...

L'Edito du Dimanche

 

Publié le Lundi 9 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

 

The Bearer & The Last Flame : le nouveau soulslike est sorti

Un jeu Dark ?

The Bearer & The Last Flame est désormais disponible sur PC et PS5. Il est proposé au format numérique sur les deux plateformes et en version physique sur PS5. Cette dernière est vendue en deux édition, standard ou collector, avec un guide et une boîte spéciale.

Pour rappel, le jeu est un soulslike indépendant, édité par Meridiem Games et développé par Dark Reaper Studio.

Il se déroule dans un monde Dark Fantasy, il vous met dans la peau du porteur de lumière, un chevalier luttant contre les ténèbres et ses hordes de démons et de revenants. 

Plusieurs archétypes de héros sont disponibles. Et plus de 200 armes uniques vous attendent.

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui

- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)

- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti

- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)

- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui

- God of War Trilogy Remake annoncé

- (Premier Aperçu) Aphelion : le nouveau jeu signé Don't Nod

Dernières Vidéos

- Crystalfall, un action-RPG gratuit pour le 20 mars

- WWE 2K26 est sorti (en éditions spéciales)

- Painted Kingdoms: Tower Defense & Firefighting se dévoile

- Blossom - The Seed of Life est sorti

- The Bearer & The Last Flame : le nouveau soulslike est sorti

- Over The Top: WWI est sorti

- Echoes of Aincrad, un nouveau jeu signé Bandai Namco

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

55583-the-bearer-and-the-last-flame-pc-ps5-sortie-disponible-telechargement