Publié le Lundi 9 mars 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Blossom - The Seed of Life est sorti
MignonJeu de survie et de terraformage (formage, pas fromage, ça n'aurait aucun sens) en monde ouvert, Blossom - The Seed of Life sort aujourd'hui (ce soir)i sur PC, sur Steam. Il est proposé au prix de 16,49 €.
Développé par le studio indépendant Pebbledust Games et édité par Pretty Soon, le jeu s'offre même une démo gratuite si vous voulez tester le jeu avant de l'acheter.
Vous allez devoir faire de Mars une planète vivante : il faut la terreformer, créer des biomes, planter des fleurs, des arbres, diverses plantes, incuber insectes et animaux et les relâcher dans votre nouveau biome... bref, Mars ne sera plus une planète rouge mais une planète verte.
Vous devrez aussi développer votre base, la bouger pour aller sur de nouveaux endroits à terraformer, créer des robots...
Bref, ça a l'air plutôt sympa, comme petit jeu.
