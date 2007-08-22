- WWE 2K26 est sorti (en éditions spéciales)

Publié le Lundi 9 mars 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Allez, tous en slip !

WWE 2K26 est sorti. Mais pas pour tout le monde. Il est désormais disponible pour ceux qui ont opté pour les éditions King of Kings, Attitude Era ou Monday Night War. Pour l'édition standard, il faudra attendre le 13 mars.On vous rappelle que le jeu est prévu sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Il est signé 2K Sports et toujours développé par Visual Concepts, à qui l'on doit les opus précédents.Ce jeu de catch proposera plus de 400 catcheurs et catcheuses à incarner. On citera par exemple « Stone Cold » Steve Austin, Rhea Ripley, Cody Rhodes, Logan Paul, Stephanie Vaquer, Trish Stratus, John Cena, The Rock, « Macho Man » Randy Savage, Roman Reigns, Iyo Sky, Oba Femi, Andre the Giant, Drew McIntyre, Bron Breakker, « Rowdy » Roddy Piper, Seth « Freakin' » Rollins, Eddie Guerrero, Liv Morgan, Bret « Hitman » Hart, ainsi que de nouvelles recrues et des retours telles que AJ Lee, Ricky Saints, Nick Aldis, Adam Pearce, Myles Borne, Rey Fénix, Rusev, Blake Monroe...On vous en reparle prochainement, puisqu'on est sur le test.