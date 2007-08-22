Dernières actus
Painted Kingdoms: Tower Defense ...
Blossom - The Seed of Life est s...
The Bearer & The Last Flame : le...
Publié le Lundi 9 mars 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
WWE 2K26 est sorti (en éditions spéciales)
Allez, tous en slip !WWE 2K26 est sorti. Mais pas pour tout le monde. Il est désormais disponible pour ceux qui ont opté pour les éditions King of Kings, Attitude Era ou Monday Night War. Pour l'édition standard, il faudra attendre le 13 mars.
On vous rappelle que le jeu est prévu sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Il est signé 2K Sports et toujours développé par Visual Concepts, à qui l'on doit les opus précédents.
Ce jeu de catch proposera plus de 400 catcheurs et catcheuses à incarner. On citera par exemple « Stone Cold » Steve Austin, Rhea Ripley, Cody Rhodes, Logan Paul, Stephanie Vaquer, Trish Stratus, John Cena, The Rock, « Macho Man » Randy Savage, Roman Reigns, Iyo Sky, Oba Femi, Andre the Giant, Drew McIntyre, Bron Breakker, « Rowdy » Roddy Piper, Seth « Freakin' » Rollins, Eddie Guerrero, Liv Morgan, Bret « Hitman » Hart, ainsi que de nouvelles recrues et des retours telles que AJ Lee, Ricky Saints, Nick Aldis, Adam Pearce, Myles Borne, Rey Fénix, Rusev, Blake Monroe...
On vous en reparle prochainement, puisqu'on est sur le test.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti
- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
- God of War Trilogy Remake annoncé
- (Premier Aperçu) Aphelion : le nouveau jeu signé Don't Nod
Dernières Vidéos
- Crystalfall, un action-RPG gratuit pour le 20 mars
- WWE 2K26 est sorti (en éditions spéciales)
- Painted Kingdoms: Tower Defense & Firefighting se dévoile
- Blossom - The Seed of Life est sorti
- The Bearer & The Last Flame : le nouveau soulslike est sorti
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD