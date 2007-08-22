Dernières actus
Publié le Lundi 9 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Painted Kingdoms: Tower Defense & Firefighting se dévoile
Un p'tit jeu français sympaPainted Kingdoms: Tower Defense & Firefighting est un jeu de type Tower Defense, d'un genre un peu particulier toutefois : vous devez défendre votre royaume de papier, de l'attaque du feu...
Dans des décors paints à la main, votre but est de placer suffisamment de sources d'arrosage pour éviter que les flammes ne se propagent et détruisent tout votre décor.
Des ennemis de feu veulent aussi tout détruite. A vous de les en empêcher.
Le jeu est prévu pour cette année. Il est développé par Hectiq, un studio bordelais. Et franchement, ça a l'air très sympa. On vous laisse découvrir ça en démo, puisque le jeu est prévu sur PC, via Steam et que vous pouvez le tester dès à présent gratuitement.
