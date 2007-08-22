Painted Kingdoms: Tower Defense & Firefighting se dévoile

Dernières actus

Blossom - The Seed of Life est s...

The Bearer & The Last Flame : le...

Over The Top: WWI est sorti

Echoes of Aincrad, un nouveau je...

World of Tanks: HEAT dévoile un...

 

Publié le Lundi 9 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Painted Kingdoms: Tower Defense & Firefighting se dévoile

Un p'tit jeu français sympa

Painted Kingdoms: Tower Defense & Firefighting est un jeu de type Tower Defense, d'un genre un peu particulier toutefois : vous devez défendre votre royaume de papier, de l'attaque du feu...

Dans des décors paints à la main, votre but est de placer suffisamment de sources d'arrosage pour éviter que les flammes ne se propagent et détruisent tout votre décor. 

Des ennemis de feu veulent aussi tout détruite. A vous de les en empêcher.

Le jeu est prévu pour cette année. Il est développé par Hectiq, un studio bordelais. Et franchement, ça a l'air très sympa. On vous laisse découvrir ça en démo, puisque le jeu est prévu sur PC, via Steam et que vous pouvez le tester dès à présent gratuitement.

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui

- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)

- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti

- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)

- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui

- God of War Trilogy Remake annoncé

- (Premier Aperçu) Aphelion : le nouveau jeu signé Don't Nod

Dernières Vidéos

- Crystalfall, un action-RPG gratuit pour le 20 mars

- WWE 2K26 est sorti (en éditions spéciales)

- Painted Kingdoms: Tower Defense & Firefighting se dévoile

- Blossom - The Seed of Life est sorti

- The Bearer & The Last Flame : le nouveau soulslike est sorti

- Over The Top: WWI est sorti

- Echoes of Aincrad, un nouveau jeu signé Bandai Namco

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

55585-painted-kingdoms-tower-defense-firefighting-trailer-video-gameplay