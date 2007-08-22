Dernières actus
Publié le Lundi 9 mars 2026
Over The Top: WWI est sorti
On va manger du ratDans Over The Top: WWI, vous allez incarner un soldat de la Première Guerre Mondiale, en première ligne. Ce jeu de shoot en vue extérieure vous plonge dans l'enfer des tranchées.
Au menu, la possibilité de créer des barricades, des tranchées, de tout détruire à l'explosif, le terrain sera aussi déformable, plus de 50 armes seront proposées et vous pourrez jouer en solo ou en multi, dans des batailles regroupant jusqu'à 200 joueurs ou bots.
Toutes les armes que vous trouverez pourront vous servir, même les tanks.
Le jeu est développé par Flying Squirrel Entertainment, à qui l'on doit Battle Cry of Freedom et Mount & Blade: Warband - Napoleonic Wars. Il vient de sortir sur PC, sur Steam, au prix de 19,14 €.
